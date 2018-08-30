Китай объявил войну фейковым новостям

Теперь каждый гражданин сможет пожаловаться на "онлайн-слух".

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Китай запустил платформу Piyao, которая будет бороться с появлением фейков и слухов в интернете, сообщает Planet Today. © flickr.com / Microsiervos WhatsApp изменится: к чему приводит распространение фейковых сообщений

Платформа будет распространять "настоящие" новости, которые публикуются государственными средствами массовой информации. А для выявления ложных сообщений в ее работе задействован искусственный интеллект.

Теперь каждый гражданин сможет пожаловаться на "онлайн-слух", зайдя на сайт или воспользовавшись приложением.

Работу платформы контролируют 27 правительственных ведомств, в том числе Центральная партийная школа.

Отмечается, что за посты со слухами китайским пользователям грозит лишение свободы.