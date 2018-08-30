Китай объявил войну фейковым новостям

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Китай запустил платформу Piyao, которая будет бороться с появлением фейков и слухов в интернете, сообщает Planet Today.
Платформа будет распространять "настоящие" новости, которые публикуются государственными средствами массовой информации. А для выявления ложных сообщений в ее работе задействован искусственный интеллект.
Теперь каждый гражданин сможет пожаловаться на "онлайн-слух", зайдя на сайт или воспользовавшись приложением.
Работу платформы контролируют 27 правительственных ведомств, в том числе Центральная партийная школа.
Отмечается, что за посты со слухами китайским пользователям грозит лишение свободы.