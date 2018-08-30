16:43 30 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.08
  • EUR79.68
Поиск
Музей Яндекса

"Яндекс" подчинился: из поиска удалили страницы со спорным контентом "Газпром медиа"

© Sputnik . Сергей Мамонтов
Новости
Получить короткую ссылку
3 0 0

Роскомнадзор в понедельник вечером направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео"

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Компания "Яндекс" во избежание блокировки своего видео-сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями "Газпром медиа", при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского, сообщает РИА Новости.

Сотрудников офиса Яндекса в Москве эвакуировали после звонка о минировании
© Sputnik . Максим Блинов
"Яндекс" отказался выполнять требования Роскомнадзора

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

"На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. "Яндекс" не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, "Яндекс" не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, "Яндекс" не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удаленных нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на "Яндексе", а ресурсы "Газпром-медиа", вполне возможно, лишились части трафика", — предупредила компания.

Роскомнадзор в понедельник вечером направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Согласно закону, компания обязана ограничить доступ к соответствующим ресурсам не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления. Как сообщил РИА Новости замглавы службы Вадим Субботин, срок выполнения требования истекает в конце четверга, в случае невыполнения требований ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

Одновременно "Яндекс по-прежнему намерен обжаловать решение суда по контенту "Газпром медиа" и работать с игроками рынка над решением проблемы пиратства.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • На автотрассе Хургада - Каир перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 22 казахстанских туриста
    ДТП в Египте

    На трассе Хургада – Каир перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 22 туриста из Казахстана. Они направлялись на экскурсию.

  • Lexus LX 570 мэра Бишкека Азиза Суракматова
    Выйти из сумрака

    В Кыргызстане с внедорожника недавно избранного мэра Бишкека сняли тонировку, водителя оштрафовали.

  • Самолет Boeing 737
    Посадку разрешаю!

    Аэропорт в Бресте после реконструкции будет принимать "тяжеловесы" Boeing – последний раз воздушную гавань ремонтировали 30 лет назад.

  • Премьер-министр Марис Кучинскис (слева) на встрече с президентом Раймондсом Вейонисом
    К переезду не готовы

    Руководство Латвии не готово переехать на работу из Риги в другой город, как это сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Это вряд ли

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис усомнился, что Европейский суд по правам человека изменит решение о секретной тюрьме ЦРУ в республике.

  • Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко
    Это чудо!

    Президент Молдовы Игорь Додон восхитился "белорусским экономическим чудом", которое совершилось под руководством Александра Лукашенко.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерт Песня года
Народный певец и воспеватель Победы: в память об Иосифе Кобзоне
Иосиф Кобзон: не меня вела аудитория, а я пытался вести ее за собой
Ваш Кобзон: интервью и выступление артиста
Процент женщин в населении различных стран
Кого больше: сколько женщин в населении разных стран

Соцсети

Sputnikabkhazia