"Яндекс" подчинился: из поиска удалили страницы со спорным контентом "Газпром медиа"

Роскомнадзор в понедельник вечером направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео"

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Компания "Яндекс" во избежание блокировки своего видео-сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями "Газпром медиа", при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Максим Блинов "Яндекс" отказался выполнять требования Роскомнадзора

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

"На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. "Яндекс" не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, "Яндекс" не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, "Яндекс" не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удаленных нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на "Яндексе", а ресурсы "Газпром-медиа", вполне возможно, лишились части трафика", — предупредила компания.

Роскомнадзор в понедельник вечером направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Согласно закону, компания обязана ограничить доступ к соответствующим ресурсам не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления. Как сообщил РИА Новости замглавы службы Вадим Субботин, срок выполнения требования истекает в конце четверга, в случае невыполнения требований ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

Одновременно "Яндекс по-прежнему намерен обжаловать решение суда по контенту "Газпром медиа" и работать с игроками рынка над решением проблемы пиратства.