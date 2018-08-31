Трамп угрожает выходом из ВТО, если организация не "изменится к лучшему"

В ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться", заявил глава США Дональд Трамп.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если та не изменится к лучшему.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", — сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.

© Sputnik . Александр Вильф Пекин намерен обжаловать новые пошлины США в ВТО

По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".

Выход США из ВТО облегчил бы работу других стран-членов в ней, но с экономической точки зрения привел бы к чехарде на мировом рынке, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

"По тому поведению США, которое мы видим в последнее время, их выход из торговой организации даже облегчит ее существование, потому что не соблюдается с их стороны ничего. Как хотят, так и поступают", — прокомментировал Падалко.