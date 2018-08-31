Укол для леопардов: маленькие хищники прошли медобследование в Сочи

За 2018 год Центр восстановления леопарда на Кавказе пополнился на пять особей переднеазиатского леопарда.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В Центре восстановления леопарда на Кавказе провели первичную вакцинацию котят, родившихся в июне 2018 года, сообщают "Кубанские новости".

Специалисты из Москвы осмотрели котят, взвесили и определили их пол. Выяснилось, что потомство Черри — две самки и один самец, а у Андреа родились одна самка и один самец.

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"Сейчас животные в хорошей форме, не имеют внешних признаков заболеваний, и их масса соответствует возрастной норме, пишут "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства природы России.

Вся эта процедура прошла под руководством главного ветеринарного врача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого.

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В сообщении также говорится, в июне 2018 года в национальном парке "Алания" выпустили двух особей переднеазиатского леопарда – самку по кличке Волна и самца по кличке Эльбрус, которые прибыли на вертолете из Сочи.