Названы лучшие вузы Евразии

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МЧС распространило видео с места аварии Boeing в Сочи Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, пострадали 18 человек, среди них трое детей. 99

Американская атомная подлодка зашла в порт Гибралтара Минобороны США не подтверждает информацию о наращивании группировки в восточной части Средиземноморья, но сообщило о "готовности к действиям" в случае соответствующего приказа. 9