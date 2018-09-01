Названы лучшие вузы Евразии

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Московский государственный университет имени Ломоносова занял первое место среди вузов Евразийского региона в рейтинге британского издания Times Higher Education (THE), сообщают Известия.
В первой тройке оказались исключительно российские учебные заведения: второе место занял Московский физико-технический институт, замыкает тройку Томский политехнический университет.
Всего в рейтинг вошли 27 российских университетов. В десятку лучших попали Высшая школа экономики (седьмое место), НИЯУ "МИФИ" (восьмое место), Казанский федеральный университет (десятое место).
В середине августа МГУ занял 86-е место в мире в рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities 2018.