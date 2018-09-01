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Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий. Архивное фото.

Американская атомная подлодка зашла в порт Гибралтара

© Фото : Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Новости
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Минобороны США не подтверждает информацию о наращивании группировки в восточной части Средиземноморья, но сообщило о "готовности к действиям" в случае соответствующего приказа.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Американская атомная подводная лодка "Ньюпорт-Ньюс" типа "Лос-Анджелес", с ракетами "Томагавк" на борту, была замечена в пору Гибралтара, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Gibraltar Chronicle.

Эсминец
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook
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Субмарина зашла в порт в четверг вечером. Попытка испанской таможни приблизиться к лодке была пресечена полицией Гибралтара.

Пентагон подтвердил заход подводной лодки в Гибралтар, однако подчеркнули, что это "запланированный технический визит".

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что, по данным разведки, террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовит провокацию, с целью обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирных жителей сирийской провинции Идлиб.

Авиаудары в Сирии, архивное фото
© REUTERS / Bassam Khabieh
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"Западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по сирийским правительственным объектам. Сэтой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля" AGM-158 JASSM", — сказал Конашенков.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Теги:
подводные лодки, ракеты, Сирия, США, Россия


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