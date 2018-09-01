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Встреча президента РФ В. Путина и президента Азербайджана И. Алиева

Алиев намерен обсудить с Путиным армяно-азербайджанский конфликт

© Sputnik . Алексей Никольский
Новости
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Ильхам Алиев выразил уверенность, что встреча даст толчок для быстрого развития двусторонних отношений.

СУХУМ, 1 сен —Sputnik. Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта будет одной из важнейших тем во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Встреча прошла в резиденции президента России "Бочаров ручей" в Сочи в субботу 1 сентября, передает РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Sputnik . Сергей Гунеев
Эрдоган и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе

"Конечно же, сегодня мы также обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, региональную проблематику. Повестка дня достаточно обширна", — заявил Алиев на встрече с Путиным.

Президент Азербайджана также обратил внимание на позитивный характер развития экономик двух государств.

Алиев: трехсторонняя встреча по Карабаху дала позитивные результаты>>

"Мы удовлетворены уровнем развития наших связей во всех сферах. Отношения развиваются полноценно, очень эффективно. Вы отметили рост товарооборота, что говорит о положительных тенденциях в экономиках двух стран, также говорит о том, что существует большой потенциал экономического сотрудничества. Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы", — подчеркнул глава Азербайджана.

Теги:
переговоры, урегулирование, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия


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