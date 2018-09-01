Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В тяжелом состоянии доставлен в больницу министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования временно исполняющему обязанности главы ДНР Дмитрию Трапезникову в связи с гибелью Александра Захарченко, сообщает пресс-служба президента республики в субботу 1 сентября.

© Фото : предоставлено Олегом Царевым Стали известны детали убийства Захарченко

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, а также всему народу Донецкой народной республики по случаю гибели Александра Захарченко. Александр Владимирович был истинным патриотом своей Родины, неординарным, смелым человеком. Как доблестный сын Донбасса, он встал на защиту родного края и прилагал немалые усилия для того, чтобы принести мир и процветание в ДНР", — написал Хаджимба.

Рауль Хаджимба выразил убеждение в том, что убийцы будут найдены в кратчайшие сроки и понесут наказание по всей строгости закона.

"Вся Абхазия в этот трудный час скорбит вместе с народом ДНР", — говорится в письме.

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В тяжелом состоянии доставлен в больницу министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Советник лидера ДНР Александр Казаков сообщил СМИ в день происшествия о том, что теракт был спланирован и осуществлен Силами специальных операций Украины.