Митинги в Кишиневе переросли в бессрочный протест

Митинг стал итогом "Марша унири" (идея объединения двух государств - ред.), стартовавшего 1 июля, его участники пешком прошли от румынского города Алба-Юлия до Кишинева более 1300 километров.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Организаторы митинга за объединение Молдавии и Румынии объявили, что акция превращается в бессрочный протест, потому что молдавские власти заблокировали автобусы с участниками акции на подъезде к Кишиневу, передает корреспондент РИА Новости.

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На данный момент на центральной площади столицы Молдавии собралось около 1,5 тысячи человек. Единственная цель организаторов — это принятие парламентом Молдавии декларации об объединении двух государств.

"Наша манифестация превращается в протест, мы готовы остаться здесь ночью, завтра, послезавтра — до тех пор, пока власти не пропустят автобусы с нашими сторонниками, заблокированные на въезде в Кишинев", — заявили организаторы со сцены.

На время протеста отключили музыку, выкрики лозунгов тоже прекратились — протестуют люди молча.

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Организатором мероприятия выступил "Альянс за столетие" — название связано со 100-летней годовщиной объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией, произошедшем в 1918 году. В него вошли кишиневская организация "Блок национального единства", движение "Actiunea-2012", общественная ассоциация "Onoare, Demnitate şi Patrie" и движение "Tinerii Moldovei".

"Власти Молдавии пытаются нам помешать, потому что им страшно, и мы их понимаем, после объединения они лишатся своих привилегий. Пусть им будет стыдно, мы просим, чтобы они не блокировали наших сторонников на въезде в Кишинев", — заявили организаторы со сцены.

По словам организаторов, они намерены прервать митинг и не продолжать его до тех пор, пока автобусы с участниками манифестации не пустят в столицу. При этом покидать центральную площадь участники акции тоже не намерены.

Первым этапом действий Альянса стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч. Двумя днями позже парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.