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Пресс-конференция вице-премьера Т. Голиковой и депутата Госдумы А. Макарова

Голикова рассказала о самых популярных специальностях в МГУ

© Sputnik . Владимир Трефилов
Новости
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Находясь в гостях в МГУ по случаю празднования Дня первокурсника, вице-премьер Татьяна Голикова поздравила студентов с поступлением и пожелала им успехов в учебе.

СУХУМ, 1 сен —Sputnik. Специальности, опирающиеся на точные науки, пользовались особым спросов у абитуриентов Московского университета, передает РИА Новости.

"Самыми востребованными в Московском государственном университете являются механико-математический факультет, вычислительная математика и кибернетика, физика, но самые-самые высокие баллы, конечно, имеют фундаментальная медицина, биоинженерия и биоинформатика, институт Азии и Африки", — сказала Голикова в ходе празднования Дня первокурсника в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Средний балл для поступления на первый курс по ЕГЭ в МГУ составил 87,5, и это сравнительно высокий показатель, считает Голикова.

Главное здание МГУ на Воробьевых горах
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"9,1 человека приходилось на одно место по Российской Федерации, при этом самой востребованной оказалась медицинская специальность, восемь — это инженеры и 8,1 — это педагоги, что тоже очень приятно, потому что педагогам воспитывать наше будущее поколение", — добавила вице-премьер.

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Пресс-служба МГУ сообщила, что в этом году в университет поступило более десяти тысяч студентов из 28 тысяч заявителей. Четверть от общего количества абитуриентов приходится  на факультеты физико-технической направленности: механико-математический, физический и факультет вычислительной математики и кибернетики.

Теги:
факультет, абитуриенты, МГУ имени М. В. Ломоносова, Татьяна Голикова, Россия


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