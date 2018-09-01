Путин посетил Инновационный научно-технологический центр "Сириус"

Центр "Сириус" в скором времени станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и позволит вести разработки в различных областях, отвечающих актуальным запросам бизнеса, а также внедрять их в производство.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин ознакомился с образовательными программами детского центра "Сириус", а также посмотрел новые научные лаборатории, передает РИА Новости.

Новая лаборатория "Генетика и науки о жизни", показанная Путину, где у детей есть возможность заниматься исследованиями в области биомедицины и фармакологии, является особой гордостью руководства "Сириуса".

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Возможными направлениями научных исследований данной лаборатории могут стать эволюционная генетика, персонализированная медицина, в том числе обнаружение генов и генетических факторов, оказывающих влияние на здоровье и долголетие человека.

Более того, тут могут быть применены современные методы селекции для получения сельхоз продукции с необходимыми качествами, например, повышение стойкости к возбудителям заболеваний и улучшения качественных характеристик сельскохозяйственной продукции.

Особый интерес президента вызвали образовательные программы по направлению "Спорт". Он высоко оценил лабораторию когнитивных и междисциплинарных исследований, где уже сейчас занимаются долгосрочным прогнозированием потенциала достижений учащихся, созданием просветительских программ и новых цифровых образовательных платформ.

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Также в рамках направления "Спорт", где прекрасно работают программы по хоккею, фигурному катанию и шахматам, за три года было проведено 93 образовательных проекта, а в сентябре 2017 года пять шахматистов стали победителями и призерами чемпионата мира.

Подчеркивается, что в рамках направления "Искусство" за последнее время было успешно воплощено в жизнь 92 программы по хореографии, живописи, музыке и литературе. Многие воспитанники стали победителями и лауреатами крупнейших международных фестивалей и конкурсов, в частности, выпускник "Сириуса" Иван Бессонов одержал блестящую победу на конкурсе молодых музыкантов Евровидение-2018 в Эдинбурге 22 августа.

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Как рассказали в "Сириусе", выпускники еще одного направления – "Наука", за три года приняли участие в 56 образовательных программах по математике, физике, информатике, биологии и химии. На их счету – 344 достижения на уровне всероссийских олимпиад и конкурсов.

Кроме того, сборная России, состоящая в основном из воспитанников "Суриуса", завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль на 59-й международной математической олимпиаде в Румынии, заняв второе место в неофициальном командном зачете, обогнав очень сильную команду из Китая.