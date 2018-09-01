19:46 01 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.04
  • EUR79.50
Поиск
Президент РФ В. Путин посетил образовательный центр Сириус

Путин посетил Инновационный научно-технологический центр "Сириус"

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
Получить короткую ссылку
2910

Центр "Сириус" в скором времени станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и позволит вести разработки в различных областях, отвечающих актуальным запросам бизнеса, а также внедрять их в производство.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин ознакомился с образовательными программами детского центра "Сириус", а также посмотрел новые научные лаборатории, передает РИА Новости.

Новая лаборатория "Генетика и науки о жизни", показанная Путину, где у детей есть возможность заниматься исследованиями в области биомедицины и фармакологии, является особой гордостью руководства "Сириуса".

Президент РФ В.Путин вручил в Кремле премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства
© Sputnik . Михаил Климентьев
Был озорником: классный руководитель Путина о его школьных годах

Возможными направлениями научных исследований данной лаборатории могут стать эволюционная генетика, персонализированная медицина, в том числе обнаружение генов и генетических факторов, оказывающих влияние на здоровье и долголетие человека.

Более того, тут могут быть применены современные методы селекции для получения сельхоз продукции с необходимыми качествами, например, повышение стойкости к возбудителям заболеваний и улучшения качественных характеристик сельскохозяйственной продукции.

Особый интерес президента вызвали образовательные программы по направлению "Спорт". Он высоко оценил лабораторию когнитивных и междисциплинарных исследований, где уже сейчас занимаются долгосрочным прогнозированием потенциала достижений учащихся, созданием просветительских программ и новых цифровых образовательных платформ.

Церемония вручения президентом РФ В. Путиным госнаград членам сборной России по футболу
© Sputnik . Сергей Гунеев
Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу

Также в рамках направления "Спорт", где прекрасно работают программы по хоккею, фигурному катанию и шахматам, за три года было проведено 93 образовательных проекта, а в сентябре 2017 года пять шахматистов стали победителями и призерами чемпионата мира.

Подчеркивается, что в рамках направления "Искусство" за последнее время было успешно воплощено в жизнь 92 программы по хореографии, живописи, музыке и литературе. Многие воспитанники стали победителями и лауреатами крупнейших международных фестивалей и конкурсов, в частности, выпускник "Сириуса" Иван Бессонов одержал блестящую победу на конкурсе молодых музыкантов Евровидение-2018 в Эдинбурге 22 августа.

Президент РФ В. Путин посетил Австрию
© Sputnik . Алексей Дружинин
Путин рассказал о своей поездке на свадьбу главы МИД Австрии

Как рассказали в "Сириусе", выпускники еще одного направления – "Наука", за три года приняли участие в 56 образовательных программах по математике, физике, информатике, биологии и химии. На их счету – 344 достижения на уровне всероссийских олимпиад и конкурсов.

Кроме того, сборная России, состоящая в основном из воспитанников "Суриуса",  завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль на 59-й международной математической олимпиаде в Румынии, заняв второе место в неофициальном командном зачете, обогнав очень сильную команду из Китая.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Празднование Курбан-Байрама в Душанбе
    Экономика религии

    Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?

  • Сотрудники МВД Узбекистана
    На связи

    МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День знаний в 2-ой средней школе
Главные герои субботы: эмоции первого школьного дня
Детсад слезам не верит: малыши устроили душераздирающую акцию протеста
Детсад слезам не верит: малыши устроили душераздирающую "акцию протеста"
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia