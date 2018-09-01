Гостеприимный хозяин, командир и боец: в Абхазии вспоминают Захарченко

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Воспоминаниями о встречах с Захарченко поделились на радио Sputnik Абхазия Олег Аршба и Лев Квициния.

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Широкой души человек

Террористическим актом назвал убийство главы ДНР Александра Захарченко советник министра обороны Абхазии Олег Аршба, который был лично знаком с лидером дружественной республики.

"У нас с Александром Захарченко были короткие встречи во время моей командировки на Донбасс. Он мне запомнился человеком энергичным и с характерной для русского человека большой душой. Если честно, я относительно недавно узнал, сколько ему лет, и мне всегда казалось, что он намного старше", — поделился воспоминаниями Аршба.

Аршбане стал делать поспешных выводов о возможных заказчиках преступления, но, по его мнению, для властей сегодняшней Украины Захарченко был неудобной фигурой.

Он также выразил сомнения по поводу того, что ДНР изменит свой политический курс после убийства их лидера, на что мог рассчитывать официальный Киев. Аршба допускает, что эта трагедия внесет некие коррективы в сложившуюся ситуацию между Украиной и Донбассом, но точнее об этом можно будет говорить только по истечении определенного отрезка времени.

Аршба поддерживает заявление представителя МИД России Марии Захаровой, которая призвала мировое сообщество подключиться к расследованию убийства главы ДНР.

© Sputnik . Сергей Аверин В ДНР сообщили о скором наступлении ВСУ после гибели Захарченко

"Международное сообщество должно дать оценку этому событию, так как Донбасс – это участник переговорного процесса. В относительно недавнем прошлом мы сами пережили нечто подобное, когда у нас взрывали дома, автомобили, гибли наши боевые друзья, командиры и начальники. И мы хорошо помним, как международное сообщество закрывало на это глаза или, в лучшем случае, говорили о том, что они не знают, кто это совершил", — считает Аршба.

Упорное несоблюдение Киевом Минских соглашений, добавил Аршба, может быть связано с общей установкой сил извне.

Гостеприимный командир

Убийство Александра Захарченко – это большая потеря для всего народа Донецкой республики, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

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"Он делал все возможное для того, чтобы сохранить мир и стабильность в этом регионе. Буквально 26 августа, в День признания независимости Абхазии и Южной Осетии, мы встретились с ним в Южной Осетии. У нас было очень много встреч. Когда только на Донбассе началась война, мы ездили к границе Донецка и забирали беженцев в Абхазию. Делали все возможное, чтобы помочь", — вспомнил Квициния.

За четыре года, что в ДНР идет война, Абхазия периодически поставляла туда гуманитарную помощь.

Делегацию из Абхазии лично встречал Александр Захарченко. Лев Квициния не раз бывал дома у главы ДНР и лично знаком с членами его семьи. Он делал все, чтобы гости чувствовали себя комфортно, и общался со всеми на равных. При всем этом, подчеркнул министр, в нем чувствовался дух воина.

"После каждого мероприятия он приглашал то на рыбалку, то на ловлю раков. Всегда придумывал условия для того, чтобы мы могли пообщаться в семейной атмосфере. Он рассказывал о том, как боролся с мародерами и теми, кто вел себя недостойно. Захарченко всегда думал о том, как помочь людям", — вспомнил Квициния.

На защиту ДНР встали и бойцы из Абхазии, в которых, отметил министр, глава этой республики видел надежных людей и приблизил их к себе.

© Фото : предоставлено Олегом Царевым Стали известны детали убийства Захарченко

"Это был храбрый человек, боец. Он не был кабинетным работником. Основную часть времени проводил на позициях, где шли бои, несколько раз был ранен. Настоящий командир", — сказал Лев Квициния.

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В тяжелом состоянии доставлен в больницу министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

МИД России квалифицировал убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России подчеркнул решимость оказать содействие следственным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Советник лидера ДНР Александр Казаков сообщил СМИ в день происшествия о том, что теракт был спланирован и осуществлен Силами специальных операций Украины.