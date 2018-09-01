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Пластик в прошлом: в Брюсселе запретили неразлагаемую упаковку

CC0
Новости
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Год назад магазины Брюсселя прекратили выдачу одноразовых пластиковых пакетов на кассах. Меры были введены в соответствии с инициативой властей региона по снижению объема пластикового мусора и снижению их воздействия на экологию. Ранее 2018 год был объявлен "годом нулевых отходов".

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Табу на упаковку овощей, фруктов и других развесных товаров в неразлагаемые пластиковые пакеты вступил в силу с 1 сентября в супермаркетах Брюсселя, клиентам магазинов предложено взвешивать товары в бумажных пакетах, либо в многоразовых тканевых мешочках, которые им придется приносить с собой, передает РИА Новости.

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© Фото : с сайта Президента Абхазии
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В соответствии с распоряжением руководства брюссельского столичного региона, с 1 сентября во всех торговых точках города развесные товары нельзя упаковывать в одноразовые пластиковые пакеты. Изменения коснулись не только продовольственных товаров, таких как овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи, но и всех товаров, продающихся на развес.

Однако, в качестве переходной меры, до 2020 года магазины могут продолжить предлагать покупателям взвешивать товары в пластиковых пакетах, но только полностью перерабатываемых.

Сухумская свалка
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"Ежегодно в Европе используется до 800 тонн одноразовых пластиковых пакетов. Учитывая, что срок службы таких пакетов зачастую несколько минут, а срок разложения — от 100 до 400 лет, они представляют собой огромный массив отходов, не говоря об экологическом вреде для флоры и фауны", — говорится в сообщении брюссельского государственного агентства по вопросам энергетики и сохранения ресурсов Bruxelles Environement.

Брюссельские торговые точкиначали подготовку к выполнению требований еще за несколько месяцев до вступления постановления в силу. Сеть Delhaize заменила пластиковые пакеты на бумажные, а сеть Colryut во фруктово-овощных отделах с лета предлагает биоразлагаемые пластиковые пакеты. В продаже также появились хлопковые мешочки, в которых можно взвешивать фрукты, овощи, орехи, крупы, сухофрукты, за 0,75-1 евро за единицу.

Презентация нового оборудования по выпуску пластиковых ящиков.
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"Мне кажется, здесь неизбежен следующий вопрос — о точном составе так называемых биоразлагаемых пластиковых пакетов и их влиянии на сельское хозяйство, а также о связанных с ними опасностях для здоровья", — сказал эксперт бельгийского института экологии города Urban Ecology Симон де Мюинк.

Некоммерческая организация Zero Waste Europe поясняет, что процесс разложения так называемых "экологических" пакетов на самом деле может занимать до года, поэтому предлагает решать проблему отходов не внедрением "биопластика", а снижением потребления товаров, упакованных в него, и постепенным продвижением среди потребителей многоразовых материалов для упаковки.

Теги:
экология, защита


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