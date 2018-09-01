Лавров прокомментировал "пророссийскую" речь Макрона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал критику президента Франции в адрес США и его слова о необходимости выстраивать отношения с Россией.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон, заявивший в своем выступлении перед дипломатами о необходимости выстраивания отношения с Россией и Турцией, явно говорил то, что "вызревало не один день". Об этом, как пишет РИА Новости, Сергей Лавров заявил в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1", отвечая на шутливый вопрос, не была ли речь Макрона написана в МИД России.

© Sputnik . Алексей Витвицкий "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина

В своем выступлении Макрон также раскритиковал США. По мнению Лаврова, критика действий американской администрации обусловлена тем, что США пытаются диктовать свои условия на международной арене, и сила этого диктата перешла все разумные границы.

"Никто не хочет быть в ссоре с США, а наоборот, иметь нормальные, конструктивные и добрые отношения. Но точно так же любая мало-мальски уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют", — подчеркнул Сергей Лавров.

Выступая 27 августа перед своими послами и политическими экспертами, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США не воспринимают Европу как независимого партнера. Поэтому, считает французский лидер, необходимо выстраивать стратегическое партнерство с Россией и Турцией — "двумя силами, важными для коллективной безопасности".

Ранее в ходе своего визита в Санкт-Петербург Эммануэль Макрон отметил, что Россия и Франция могли бы выработать совместные подходы в сфере международных отношений. По его мнению, это отвечает интересам обоих государств. "Я считаю, что это тот фактор, который может нас сблизить", — подчеркнул французский лидер.