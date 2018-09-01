23:10 01 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.04
  • EUR79.50
Поиск
Сергей Лавров

Лавров прокомментировал "пророссийскую" речь Макрона

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
2410

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал критику президента Франции в адрес США и его слова о необходимости выстраивать отношения с Россией.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон, заявивший в своем выступлении перед дипломатами о необходимости выстраивания отношения с Россией и Турцией, явно говорил то, что "вызревало не один день". Об этом, как пишет РИА Новости, Сергей Лавров заявил в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1", отвечая на шутливый вопрос, не была ли речь Макрона написана в МИД России.

Саммит НАТО в Брюсселе. День первый
© Sputnik . Алексей Витвицкий
"Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина

В своем выступлении Макрон также раскритиковал США. По мнению Лаврова, критика действий американской администрации обусловлена тем, что США пытаются диктовать свои условия на международной арене, и сила этого диктата перешла все разумные границы.

"Никто не хочет быть в ссоре с США, а наоборот, иметь нормальные, конструктивные и добрые отношения. Но точно так же любая мало-мальски уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют", — подчеркнул Сергей Лавров.

Выступая 27 августа перед своими послами и политическими экспертами, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США не воспринимают Европу как независимого партнера. Поэтому, считает французский лидер, необходимо выстраивать стратегическое партнерство с Россией и Турцией — "двумя силами, важными для коллективной безопасности".

Ранее в ходе своего визита в Санкт-Петербург Эммануэль Макрон отметил, что Россия и Франция могли бы выработать совместные подходы в сфере международных отношений. По его мнению, это отвечает интересам обоих государств. "Я считаю, что это тот фактор, который может нас сблизить", — подчеркнул французский лидер.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Празднование Курбан-Байрама в Душанбе
    Экономика религии

    Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?

  • Сотрудники МВД Узбекистана
    На связи

    МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День знаний в 2-ой средней школе
Главные герои субботы: эмоции первого школьного дня
Детсад слезам не верит: малыши устроили душераздирающую акцию протеста
Детсад слезам не верит: малыши устроили душераздирающую "акцию протеста"
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia