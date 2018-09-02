Главарь ликвидирован: в Дагестане убит бандит нападавший на силовиков

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила о ликвидации в ходе контр-террористической операции главаря банды причастного к нападениям на сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, передает РИА Новости. © Sputnik . Саид Царнаев Кадыров заявил, что Чечня единственная в мире победила терроризм

Во время проведении оперативно-розыскных мероприятий в 20.10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был замечен, находящийся в федеральном розыске, участник бандитского формирования. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия.

"В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года", — сказано в сообщении Национального антитеррористического комитета.

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На месте боя обнаружен автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.