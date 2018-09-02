Убить 70 миллионов человек: план США по уничтожению СССР

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. На сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности" опубликованы планы США шестидесятых годов по полному уничтожению СССР и Китая, как главных индустриальных держав. В обзоре говорится, что американские военное командование рассматривало возможность массового истребления граждан этих стран, передает РИА Новости.
Соединенные Штаты Америки предполагали возможность массовой гибели гражданского населения. По плану 1961 года, удар по стратегии SIOP предполагал уничтожение 71% жителей крупных советских городов, а по оценкам 1962-го — гибель около 70 миллионов граждан СССР.
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Наряду с этим, Объединенный комитет начальников штабов США рассматривал концепцию уничтожения мирного населения в качестве важнейшего критерия победы над Советским Союзом.
SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, описывающих детальную инструкцию боевого применения ядерного оружия Вооруженными силами США.
В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США опубликовало список возможных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 — в Восточном Берлине.
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Преобладающее значение в рассекреченном документе обладают Военно-воздушные силы, а главной целью — уничтожение советских бомбардировщиков еще до того, как они взлетят и направятся в Европу или за ее пределы.