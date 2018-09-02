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Первая советская водородная бомба – ядерный паритет двух сверхдержав

Убить 70 миллионов человек: план США по уничтожению СССР

© РИА Новости .
Новости
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В документах Единого интегрированного оперативного плана (Single Integrated Operational Plan, SIOP), датированного 1964 годом, не исключается применение ядерного оружия. В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленных мощностей СССР.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. На сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности" опубликованы  планы США шестидесятых годов по полному уничтожению СССР и Китая, как главных индустриальных держав. В обзоре говорится, что американские военное командование рассматривало возможность массового истребления граждан этих стран, передает РИА Новости.

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Соединенные Штаты Америки предполагали возможность массовой гибели гражданского населения. По плану 1961 года, удар по стратегии SIOP предполагал уничтожение 71% жителей крупных советских городов, а по оценкам 1962-го — гибель около 70 миллионов граждан СССР.

Первая советская водородная бомба – ядерный паритет двух сверхдержав>>

Наряду с этим, Объединенный комитет начальников штабов США рассматривал концепцию уничтожения мирного населения в качестве важнейшего критерия победы над Советским Союзом.

SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, описывающих детальную инструкцию боевого применения ядерного оружия Вооруженными силами США.

Архивное фото.
© AFP 2018 / DOMINIQUE FAGET
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В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США опубликовало список возможных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 — в Восточном Берлине.

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Преобладающее значение в рассекреченном документе обладают Военно-воздушные силы, а главной целью — уничтожение советских бомбардировщиков еще до того, как они взлетят и направятся в Европу или за ее пределы.

Теги:
атомная бомба, оружие массового уничтожения, Китай, СССР, США


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