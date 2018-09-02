Определиться с Курилами: Абэ рассчитывает на углубленные переговоры с Путиным

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в ходе своей 22-й по счету встречи с российским президентом, планирует провести "углубленную дискуссию с Путиным" и вновь заявил о своем желании "заключить мирный договор, решив проблему принадлежности северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Гунеев Синдзо Абэ отправился в США укреплять союзнические отношения

Визит японского премьер-министра в Россию должен состояться 11 сентября и продлится несколько дней.

Об отношениях Токио и Пхеньяна, Абэ подчеркнул намерение "вслед за США сломать скорлупу взаимного недоверия между Северной Кореей и Японией и продвинуться на шаг вперед".

"В конце концов, мне нужно будет встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Эти переговоры должны внести лепту в решение проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами и насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80-х годов", — сказал Абэ.

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Синдзо Абэ также заявил об удовлетворении развитием отношений с Китаем.

"После визита в Японию премьера Госсовета Китая Ли Кэцяня в мае отношения Японии и КНР вернулись на нормальную орбиту. Я с радостью ожидаю своего визита в Китай и хочу пригласить в Японию председателя КНР Си Цзиньпина", — цитирует премьер-министра Японии газета "Санкэй".