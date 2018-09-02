19:24 02 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.04
  • EUR79.50
Поиск
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Определиться с Курилами: Абэ рассчитывает на углубленные переговоры с Путиным

© AP Photo. Shuji Kajiyama
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью, посвященном намеченным на 20 сентября выборам главы правящей Либерально-демократической партии Японии, затронул ряд важнейших вопросов внешнеполитической повестки Японии.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в ходе своей 22-й по счету встречи с российским президентом, планирует провести "углубленную дискуссию с Путиным" и вновь заявил о своем желании "заключить мирный договор, решив проблему принадлежности северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА Новости.

В.Путин принимает участие в саммите Группы двадцати
© Sputnik . Сергей Гунеев
Синдзо Абэ отправился в США укреплять союзнические отношения

Визит японского премьер-министра в Россию должен состояться 11 сентября и продлится несколько дней.

Об отношениях Токио и Пхеньяна, Абэ подчеркнул намерение "вслед за США сломать скорлупу взаимного недоверия между Северной Кореей и Японией и продвинуться на шаг вперед".

"В конце концов, мне нужно будет встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Эти переговоры должны внести лепту в решение проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами и насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80-х годов", — сказал Абэ.

Путин и Абэ наблюдали за поединком по дзюдо в центре "Кодокан" в Токио>>

Синдзо Абэ также заявил об удовлетворении развитием отношений с Китаем.

"После визита в Японию премьера Госсовета Китая Ли Кэцяня в мае отношения Японии и КНР вернулись на нормальную орбиту. Я с радостью ожидаю своего визита в Китай и хочу пригласить в Японию председателя КНР Си Цзиньпина", — цитирует премьер-министра Японии газета "Санкэй".

Теги:
переговоры, межгосударственные отношения, Владимир Путин, Синдзо Абэ, Ким Чен Ын, Япония, Китай, КНДР, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Празднование Курбан-Байрама в Душанбе
    Экономика религии

    Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?

  • Сотрудники МВД Узбекистана
    На связи

    МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День знаний в 2-ой средней школе
Главные герои субботы: эмоции первого школьного дня
Раскраски добра: как прошла благотворительная акция в Сухуме
Раскраски добра: как прошла благотворительная акция в Сухуме
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia