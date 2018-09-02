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Пробивает бронежилеты: новую снайперскую винтовку из России оценили в США

Sputnik
Новости
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Американские эксперты считают, что новая российская винтовка может стать первой в целом поколении систем вооружения, использующих принципы бесшумной стрельбы.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Российским оружейникам удалось создать одну из самых смертоносных снайперских винтовок в мире — речь идет о последней модификации МЦ-116М, приспособленной под бесшумный патрон калибра 12,7 миллиметра, сообщает РИА Новости со ссылкой на мериканский журнал Popular Mechanics.

Снайперская винтовка,архивное фото
© Sputnik . Виталий Белоусов
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Эксперты считаю, что уникальность нового российского оружия состоит в том, что его убойная пробивная сила сочетается с бесшумностью, отмечает издание.

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"В базовом варианте винтовка, предназначенная для спецподразделений, которые будут применять его в условиях города, была разработана еще в 1997 году под патрон 7,62 миллиметра с эффективной дальностью стрельбы до 800 метров. Новая версия, представленная на форуме "Армия-2018", обладает принципиально другими качественными характеристиками", — говорится в сообщении.

Российским конструкторам предстояло решить весьма сложную задачу, поскольку добиться от оружия калибра 12,7 миллиметра беззвучного выстрела очень непросто, считают специалисты.

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"Оружейникам, удалось справиться со всеми сложностям, разработав специальные бесшумные патроны. При этом винтовка способна пробивать бронежилет высокого класса на дистанции до 300 метров за счет большого веса пули калибра 12,7 миллиметра, который компенсирует низкую скорость и небольшую энергетику выстрела", — отмечает журнал Popular Mechanics.

Американские эксперты отметили, что новинка еще раз подтвердила, что Россия остается мировым лидером в разработке бесшумного огнестрельного оружия.

Теги:
снайперы, оружие, США, Россия


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