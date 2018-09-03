АвтоВАЗ представил новинки: они обещали изменить все и они это сделали

АвтоВАЗ несется к вершине успеха на полном ходу: продажи растут, доля рынка быстро растет, модель Vesta в скором времени станет самой популярной в стране, если ее не обгонит… Granta.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. На Московском автосалоне Волжский автозавод стал самым плодовитым на новинки. Какие изменения произошли в модельном ряду Lada и что готовит бренд в будущем — в материале РИА Новости. © Sputnik . Кирилл Каллиников "Кортеж" для всех и дебют "Arkana": новинки Московского автосалона 22

Кроссовер в помощь

Чего сейчас не хватает АвтоВАЗу, так это настоящего современного кроссовера, который мог бы на равных конкурировать с моделями вроде Hyundai Creta и Renault Duster. Но Lada очень старается придать сложившемуся модельному ряду цельность и в рамках автосалона представила новую модификацию модели Xray — Cross.

В Тольятти упорно называли Xray кроссовером, однако теперь маркетологам придется хорошенько поразмыслить над вариантами классификации. Индивидуальность Xray Cross не только в названии: "обычная" и "кроссовая" модели значительно отличаются друг от друга по конструкции.

© Sputnik . Алексей Куденко Московский международный автомобильный салон

В основе Lada Xray — платформа B0 альянса Renault-Nissan, заимствованная у Renault Sandero Stepway, однако волжане модель основательно подкорректировали и оснастили другими моторами. Версия Xray Cross — еще более глубокая модернизация. По-другому выглядит передняя подвеска — новые рычаги, задние барабанные тормоза заменены на дисковые, со 195 до 215 миллиметров увеличен дорожный просвет, а также вместо электрогидравлического установлен электроусилитель, разработанный российской компанией "Рулевые системы". Эта фирма также изготавливает детали для Lada 4x4 и Chevrolet Niva. Но не путайте рейку "Нивы" с новым полностью электрическим механизмом Xray Cross.

В кроссовую версию модели впервые в истории ВАЗа установили селектор выбора режима движения с пятью настройками. Шайба, разместившаяся снизу на центральной панели, позволяет установить пять типов работы двигателя и трансмиссии: обычный с включенной системой стабилизации, с выключенной ESC, спортивный, а также режимы движения по бездорожью и скользкой/зимней дороге. Полного привода тут нет и быть не могло — платформа B0 все же не рассчитана на это, хотя по возможностям кроссовер не уступает Peugeot 2008 и 3008, созданным по тем же лекалам.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер автомобиля LADA XRAY Cross

У Lada Xray Cross появились регулировка рулевого механизма по высоте и по вылету (раньше была только по высоте), подогрев задних сидений, обогрев передних стал трехступенчатым, увеличилось пространство для задних пассажиров. Осталось дождаться цен, которые обещают назвать осенью.

Гостья из будущего

Сюрпризом для всех стала премьера концептуальной версии внедорожника Lada 4x4. Пятидверный прототип назвали 4x4 Vision.

Стоит согласиться, дизайнеры не препятствовали полету творческой мысли: новая "Нива", которую АвтоВАЗ обещает отправить на конвейер в 2021-2022 годах, выглядит ультрасовременно. Фирменный "икс-стиль" прослеживается в каждой детали, включая знаменитые выштамповки по бокам кузова. Задние двери в прототипе — без ручек, что делает автомобиль похожим на трехдверный.

© Sputnik . Алексей Куденко Московский международный автомобильный салон

Если заглянуть внутрь, понятно, что Lada 4x4 Vision — пока лишь макет: все электронные компоненты ненастоящие, на нарисованной приборной панели застыла цифра 65, экран воображаемого навигатора показывает неизвестную локацию.

Бутафорский рычаг селектора трансмиссии и шайба выбора режима работы полного привода подтверждает: кроссовер будет построен на базе второго поколения Renault Duster. Поэтому мы не видим внутри ни понижающей передачи, ни второго рычага, как у нынешней Lada 4x4. Если "Нива" пересядет на платформу "Дастера", то вместо постоянного полного привода получит электронную муфту, подключающую задние колеса. Впрочем, французский кроссовер — не самый плохой (если не сказать лучший) вариант для развития модели.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Скетч интерьера концепта Lada 4x4 Vision

Кстати, Vision — это не только про "Ниву II": обычно этим словом принято обозначать общее видение дизайна всей будущей модельной линейки автопроизводителя. Так что внимательно присмотритесь к деталям: вполне возможно, что некоторые решения мы встретим и на других моделях Lada.

© Sputnik . Илья Питалев Премьера, которая изменит все: АвтоВАЗ обещает удивить новыми моделями

Сбор урожая

Конец осени — лучшее время для сбора калины, но свою последнюю "Калину" АвтоВАЗ собрал еще в июле, а с августа хетчбэк и универсал называются Granta.

Одним переименованием дело не обошлось: в Тольятти разработали ряд улучшений и обновили все семейство, к которому также относятся седан и лифтбэк. Новые "Гранты" спереди стали похожи на "Весту", форсунки стеклоомывателей переехали с капота ближе к лобовому стеклу, дизайнеры чуть "подрихтовали" заднюю часть кузова, немного изменилась приборная панель, а вот центральная консоль "Грантам" досталась в наследство от "Калин". Изменены сиденья и их обивка.

© Sputnik . Илья Питалев Московский международный автомобильный салон

Главное техническое новшество — доработанный "робот" с одним сцеплением, который приобрел функцию движения вперед при отпущенной педали газа, а также спортивный режим. Это сделает не очень популярную коробку хоть немного похожей на "автомат".

Кстати, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2018-го было продано почти 53,3 тысячи автомобилей Granta, что ставит модель на третье место в общем зачете. Однако в будущей статистике к этому результату добавятся и продажи машин, ранее называвшихся Kalina. В итоге "Гранты" за счет номенклатуры вновь могут стать самыми популярными моделями в стране.

Первый спортивный

Vesta Sport — первая по-настоящему "заряженная" модификация Lada, созданная по всем канонам мирового автопрома. Подобные версии можно встретить под названиями GT, GTi, S line и так далее.

© Sputnik . Алексей Куденко Московский международный автомобильный салон

Внешность спортивной версии под стать названию: новый передний бампер с иным воздухозаборником, накладки на пороги с надписями Sport, 17-дюймовые легкосплавные диски, аккуратный спойлер на крышке багажника и эффектный диффузор с разнесенными по бокам патрубками выхлопной системы. Между прочим, сзади автомобиль выглядит куда эффектнее, чем спереди.

В салоне установлены новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой, обитые искусственной кожей со вставками из алькантары, на спинках кресел прямо под подголовниками белыми и красными нитками вышито: Vesta Sport. Руль, рычаги коробки передач и "ручника" спортивной "Весты" обшиты перфорированной кожей, появились вставки под карбон и черный глянец, а подсветка приборной панели заменена на красную.

© Sputnik . Алексей Куденко Московский международный автомобильный салон

Покупателям Lada Vesta больше не нужно ехать в сомнительные тюнинг-ателье, АвтоВАЗ все уже сделал, а главное — сертифицировал и избавил от лишних трат времени. Двигатель объемом 1,8 литра форсирован до 145 л. с., разгон с места до сотни сократился — теперь это 9,6 секунды, а максималка выросла до 198 км/ч. Изменены настройки подвесок, уменьшен дорожный просвет, усилены тормоза.

Впору вспомнить знаменитую фразу Ленина с плаката былых времен: "Верной дорогой идете, товарищи!"