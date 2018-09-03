В "Роскосмосе" рассказали, что обшивку корабля "Союз" могли повредить в космосе

Ночью в минувший четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09".

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев На "Союзе" произошла утечка воздуха и появилась микротрещина

Рогозин заявил, что найти виновника утечки воздуха — "дело чести РКК "Энергия". По его словам, еще предстоит установить, речь идет о браке или "преднамеренных действиях". Ответственного за инцидент определит комиссия.

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", — подчеркнул он.

Глава "Роскосмоса" отметил, что воздействие было неуверенной рукой, и что может быть технологическая ошибка какого-то специалиста, так как "идет скольжение сверла по поверхности".

По его словам, комиссия установила, что к повреждению "Союза" привел точно не метеорит. "Версию о метеорите мы уже отмели. Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле, пока еще рано", — добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что ночью в минувший четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.