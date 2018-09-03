Самая строптивая итальянка Орнелла Мути мечтает стать россиянкой

Орнелла Мути исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого состоится 10 сентября в Кремлевском дворце.

СУХУМ, 3 сен —Sputnik. Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь российское гражданство, сообщает РИА Новости.

"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", — сказала Мути.

По словам актрисы, ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о русских традициях.

"Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", — отметила Мути.

Кроме того, актриса рассказала, что понимает Россию, благодарна этой стране и всегда советует тем, кто сомневается, обязательно приехать сюда.

Она отметила, что-то, что показывают в итальянских новостях, несколько отличается от того, что она своими глазами видит в России, но политикой не интересуется.

Мути, которая исполняет на русском языке роль императрицы Анны Иоановны, выразила надежду, что сможет хорошо говорить со сцены по-русски.

"Для меня это как мечта, особенно русский язык. Я очень надеюсь, что у меня все получится. Очень жаль, что есть небольшие трудности с русским языком", — отметила Мути.

Российский зритель особенно любит Орнеллу Мути за игру в тандеме с Андреано Челентано в таких фильмах, как больше всего известна по фильму "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный".