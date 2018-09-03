01:04 04 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.74
  • EUR78.64
Поиск
Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля

Самая строптивая итальянка Орнелла Мути мечтает стать россиянкой

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

Орнелла Мути исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого состоится 10 сентября в Кремлевском дворце.

СУХУМ, 3 сен —Sputnik. Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь российское гражданство, сообщает РИА Новости.

"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", — сказала Мути.

По словам актрисы, ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о русских традициях.

"Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", — отметила Мути.

Кроме того, актриса рассказала, что понимает Россию, благодарна этой стране и всегда советует тем, кто сомневается, обязательно приехать сюда.

Она отметила, что-то, что показывают в итальянских новостях, несколько отличается от того, что она своими глазами видит в России, но политикой не интересуется.

Мути, которая исполняет на русском языке роль императрицы Анны Иоановны, выразила надежду, что сможет хорошо говорить со сцены по-русски.

"Для меня это как мечта, особенно русский язык. Я очень надеюсь, что у меня все получится. Очень жаль, что есть небольшие трудности с русским языком", — отметила Мути.

Российский зритель особенно любит Орнеллу Мути за игру в тандеме с Андреано Челентано в таких фильмах, как больше всего известна по фильму "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный".



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Траурные мероприятия по Беслану
    Память о трагедии

    В Цхинвале почтили память жертв теракта в Беслане – жители города возложили цветы и выпустили в небо белые шары.

  • Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов
    День в опере

    Азербайджанский исполнитель дебютировал на сцене знаменитого театра Ла Скала в Италии в опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

  • Армен Ашотян
    "Займитесь делом!"

    В Республиканской партии Армении отреагировали на намерение премьера Никола Пашиняна провести конституционные изменения и распустить парламент.

  • Комар
    Смертельный укол

    Минздрав Казахстана будет разбираться в случае гибели молодой женщины в больнице Астаны после инъекции противоаллергенного препарата.

  • Фуражка сотрудника милиции. Архивное фото
    Закон не дремлет

    Служба внутренних расследований МВД Кыргызстана изучает видео, на котором мужчина в милицейской форме лежит под забором.

  • Стела Минск - город-герой
    Евроремонт по-мински

    Власти намерены поднять уровень благоустройства Минска до европейского: оригинальность, простота и качество должны стать основными принципами.

  • Недовольство латвийцев
    Политики, очнитесь!

    Только каждый десятый житель Латвии считает, что было бы лучше, если бы у власти остались те же политики, что и сейчас, свидетельствует опрос.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    С решением не согласны

    Литва обжаловала решение Европейского суда по правам человека по делу о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Школа
    По новым правилам

    Минобразования Молдовы пошло навстречу школьникам и их родителям, которые жаловались на сложность учебной программы. Что изменилось?

  • Траурные мероприятия по Беслану
    Память о трагедии

    В Цхинвале почтили память жертв теракта в Беслане – жители города возложили цветы и выпустили в небо белые шары.

  • Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов
    День в опере

    Азербайджанский исполнитель дебютировал на сцене знаменитого театра Ла Скала в Италии в опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

  • Армен Ашотян
    "Займитесь делом!"

    В Республиканской партии Армении отреагировали на намерение премьера Никола Пашиняна провести конституционные изменения и распустить парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
Грандиозно: церемония открытия III Всемирных игр кочевников
Жители и гости Сухума спели песню Михаила Шуфутинского
"День, когда горят…": смотрите забавное видео, как в Сухуме "календарь перевернули"
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia