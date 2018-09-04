Появилось видео новых iPhone

Новое видео показывает, как будут выглядеть следующие модели американской компании, которые представят уже в сентябре.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Первый неофициальный рекламный ролик новых смартфонов от Apple появился в сети, сообщает Российская газета.

Видео, созданное дизайнером на основе появившихся ранее фотографий, показывает новые iPhone, официальная презентация которых состоится 12 сентября. По мнению экспертов, компания представит три новые модели iPhone и новую версию операционной системы iOS.

Ожидается, что продажи новых моделей iPhone X Plus, iPhone XS и iPhone 9, скорее всего, начнутся через неделю после мероприятия — 21-22 сентября. В России новые iPhone могут появиться к началу октября.