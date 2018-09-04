СУХУМ, 4 сент – Sputnik. Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирию, сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Президента Абхазии в аэропорту встретил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.

В ходе переговоров президент Абхазии и президент Сирийской Арабской Республики планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы развития абхазо-сирийских отношений.

© Фото: presidentofabkhazia Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

© Фото : Пресс-служба Президента Флаги Абхазии и Сирийской Арабской Республики

По итогам переговоров планируют подписать договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией, межправительственное соглашение по созданию Совместного Сирийско-Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственное соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.