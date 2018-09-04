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Работы на МКС

Корабли "Союз" дополнительно испытают на дефекты после утечки воздуха‍

© Фото: Олег Артемьев
Новости
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Несмотря на инцидент с утечкой воздуха, РКК "Энергия" продолжает собирать корабли, которые планируется запустить в 2019 году. Уже в середине сентября завершится производство грузового "Прогресса МС-11", который 7 февраля отправится на МКС.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит все корабли "Союз" и "Прогресс", находящиеся в подмосковном Королеве и на Байконуре, передает РИА Новости.

Союз МС-09
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
На "Союзе" произошла утечка воздуха и появилась микротрещина

"Руководство корпорации пришло к такому решению после ЧП с утечкой воздуха на пристыкованном к МКС "Союзе МС-09". Все корабли осмотрят на наличие следов от сверла", — сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Проверка в Королеве стартует в ближайшие дни. На Байконуре мероприятия начнутся со следующей недели. Там сейчас находятся три аппарата: "Союз МС-11", который запустят в декабре, "Союз МС-10" и грузовой "Прогресс МС-10", старт которого намечен на октябрь.

На различных этапах готовности находится более десятка космических аппаратов. Срок производства каждого занимает до 2,5 лет.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж обнаружил "микротрещину" в бытовом отсеке "Союза МС-09".

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз МС-07 с космодрома Байконур.
© Sputnik . Григорий Сысоев
В "Роскосмосе" рассказали, что обшивку корабля "Союз" могли повредить в космосе

Источник РИА Новости рассказал, что утечка произошла из-за отверстия от сверла, которое было замазано клеем. Ранее космонавты передавали на Землю, что в месте расположения микротрещины обнаружены нефабричные следы клея.

Другой источник заявил, что сотрудник, допустивший брак, заделал отверстие специальным клеем и трещину не обнаружили во время испытаний перед запуском. Однако впоследствии, уже на орбите, клей подсох и выдавился, открыв отверстие.

Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите. В понедельник РКК "Энергия" начала внутреннее расследование.

Теги:
чп, МКС, Россия


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