Меру пресечения для Вышинского изберут 5 сентября

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что заседание, на котором будет рассмотрено продление или изменение меры пресечения его подзащитного, состоится 5 сентября в Херсонском городском суде, передает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер В ООН следят за процессом Вышинского

По его данным, прокуратура уже подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей.

"Мы против этого выступаем, естественно. Будем просить избрать другую меру пресечения. Заседание назначено на завтра на 13:00 в Херсонском городском суде", — сказал адвокат.

Ранее украинская прокуратура сообщила, что намерена ходатайствовать в суде в Херсоне о продлении ареста.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.