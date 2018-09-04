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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Меру пресечения для Вышинского изберут 5 сентября

© Sputnik . Стрингер
Новости
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Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского обвиняют в госизмене. 24 августа исполнилось 100 дней со дня его ареста.

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что  заседание, на котором будет рассмотрено продление или изменение меры пресечения его подзащитного, состоится 5 сентября в Херсонском городском суде, передает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
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По его данным, прокуратура уже подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей.

"Мы против этого выступаем, естественно. Будем просить избрать другую меру пресечения. Заседание назначено на завтра на 13:00 в Херсонском городском суде", — сказал адвокат.

Ранее украинская прокуратура сообщила, что намерена ходатайствовать в суде в Херсоне о продлении ареста.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. 

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.

Теги:
арест, госизмена, Вышинский, Украина


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