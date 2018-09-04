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Официальная церемония встречи президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике

Хаджимба на встрече с Асадом: это историческое событие

© Фото: presidentofabkhazia
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Официальный визит Хаджимба в Сирию (4)
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Встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада состоялась 4 сентября.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Приглашение делегации Абхазии в Сирийскую Арабскую республику историческое событие, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом 4 сентября. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
© Фото: presidentofabkhazia
Рауль Хаджимба и Башар Асад встретились в Дамаске

"Спасибо, господин президент, для нас это событие исторического характера. Сегодня здесь находится официальная делегации Абхазии после дипломатического признания со стороны Сирии.  Я искренне благодарен вам за приглашение и возможность встретиться с вами и вашими коллегами.  Решение о признании было смелым шагом со стороны Сирийской Арабской Республики и мужественный шаг руководства Сирии", — подчеркнул Хаджимба.

История отношений между странами уходит вглубь веков, заметил глава государства.

"XIX век – это тот период, когда адыги и абхазы оказались волей судьбы на территории Сирии. Для нас важно, что они сегодня находятся с вами, с правительственными войсками что они поддерживают ту власть, которая законно избрана народом Сирии", — сказал он.

Официальная церемония встречи президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
© Фото: presidentofabkhazia
Официальная церемония встречи президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике

Подписание рамочного Договора о дружбе с сотрудничестве, и других документов, позволят развивать взаимовыгодные отношения, укреплять нормативно-правовую базу нашего сотрудничества, заметил Хаджимба.

Президент Сирии Башар Асад приветствовал визит делегации Абхазии в САР.

"Хочу поприветствовать еще раз вас и вашу делегацию. В состав делегации входят представители всех сфер, которые могут создать крепкий фундамент для старта наших отношений. Мы хотим вас поздравить с десятилетием признания независимости Абхазии. Мы также хотим также наполнить наши отношения общественным, экономическим и культурным аспектами В наших странах проживают представители разных национальностей. Представители вашей диаспоры проживают также в Сирии", — сказал Башар Асад.

Он также подчеркнул, что Соглашения, которые будут подписаны, станут важным шагом в отношениях двух стран.

Флаги Абхазии и Сирийской Арабской Республики
© Фото : Пресс-служба Президента
Флаги Абхазии и Сирийской Арабской Республики

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

По итогам переговоров планируют подписать договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией, межправительственное соглашение по созданию Совместного Сирийско-Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственное соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (4)


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