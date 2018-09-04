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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой

Президенты Абхазии и Сирии подписали Договор о дружбе

© Фото: presidentofabkhazia
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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (4)
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад 4 сентября подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба. 

Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
© Фото: presidentofabkhazia
Рауль Хаджимба и Башар Асад встретились в Дамаске

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

В ходе визита также планируется подписание межправительственного Соглашения по созданию Совместного Сирийско – Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственного Соглашения в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (4)
Теги:
дружба, договоры, Сирия, Абхазия


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