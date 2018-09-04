Президенты Абхазии и Сирии подписали Договор о дружбе

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад 4 сентября подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

В ходе визита также планируется подписание межправительственного Соглашения по созданию Совместного Сирийско – Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственного Соглашения в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.