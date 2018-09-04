Президенты Абхазии и Сирии обменялись высшими госнаградами

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Президенты Абхазии и Сирии обменялись высшими государственными наградами, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба во вторник 4 сентября.
"Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад наградил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба высшей сирийской наградой Орденом Омейядов. В свою очередь, Хаджимба наградил Асада орденом "Ахьдз-Апша" (Честь и слава-ред.) первой степени",-проинформировала Авидзба.
В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.