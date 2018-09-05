Появилось видео ракетного удара Израиля по Сирии

СУХУМ. 5 сен — Sputnik. В интернете опубликовали видеозаписи, на которых, как предполагается, запечатлены ракеты, выпущенных ВВС Израиля по провинции Хама. Соответствующие записи, опубликованные в Facebook, показал сирийский новостной портал Orient News.

На одном из видео виден полет ракеты в воздухе, а на другом запечатлены последствия взрыва ракеты на склоне горы недалеко от населенного пункта.

Ранее агентство САНА сообщило, что ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы, сбив пять ракет. По словам военного источника издания, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. Как затем сообщили медики, погиб один человек, четверо пострадали.

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

В частности, второго августа израильские военные атаковали "несколько" вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство"*.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.