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Запуск ТПК Союз МС-09 с космодрома Байконур

Названа причина дыры на борту корабля "Союз" в космосе

© Sputnik . Сергей Мамонтов
Новости
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Все разговоры и предположения о микрометеорите или даже диверсии среди членов экипажа МКС или работников наземных служб Байконура опровергнуты.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Внутренняя комиссия российской космической корпорации "Энергия" пришла к выводу, что отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", которое привело к утечке воздуха на Международной космической станции (МКС), появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королёве.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей ракетно-космической отрасли.

Работы на МКС
© Фото: Олег Артемьев
Корабли "Союз" дополнительно испытают на дефекты после утечки воздуха‍

Таким образом, отвергнута версия о том, что повреждение корабля было вызвано внешним воздействием уже непосредственно на орбите — микрометеоритом либо кем-то из экипажа МКС. Также доказана невозможность какого-либо сверления корабля на Байконуре — на стартовой площадке ракеты.

Сообщается, что некоторые сотрудники на предприятии в Королёве знали об отверстии, поскольку устраняли его еще при сборке. Известно, что на финальной стадии сборки, когда корабль уже был в значительной мере укомплектован оборудованием, отверстие заделали специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, сейчас уточняется комиссией.

Об утечке воздуха на МКС сообщили в ночь на 30 августа нынешнего года. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз МС-07 с космодрома Байконур.
© Sputnik . Григорий Сысоев
В "Роскосмосе" рассказали, что обшивку корабля "Союз" могли повредить в космосе

Первоначально считалось, что трещина возникла при попадании микрометеорита. Вечером 31 августа российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Российское НПО "Энергомаш" и американский консорциум United Launch Alliance (ULA) заключили в июле нынешнего года новое соглашение о поставке в США двигателей РД-180, используемых в первой ступени американских ракет Atlas.

В 2016 году Конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем пересмотрел своё решение, поскольку никакой замены российской продукции американцами в ближайшей перспективе создано быть не может. После снятия запрета United Launch Alliance заказал у "Энергомаша" дополнительно два десятка РД-180. По мнению экспертов, ULA будет использовать российские двигатели по меньшей мере до 2025 года.



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