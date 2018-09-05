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Лента полицейского ограждения у дома жертвы отравления нервно-паралитическим веществом Чарли Роули в Эймсбери (графство Уилтшир), архивное фото

ОЗХО подтвердила применение отравляющего вещества в Эймсбери

© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Новости
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В постпредстве России при организации подчеркнули, что Лондон пытается использовать ОЗХО в политических целях и манипулирует общественным мнением.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) после расследования подтвердила, что при отравлении двух человек в Эймсбери применялось то же отравляющее вещество, что и при инциденте со Скрипалями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Ситуация в британском городе Эймсбери
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Как заявили в Лондоне, ОЗХО выпустила независимый доклад, в котором подтвердила выводы британских властей о том, что британка Дон Стерджес умерла в Эймсбери якобы от "Новичка" — такого же нервно-паралитического вещества, которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Между тем в опубликованной части доклада ОЗХО название "Новичок" не приводится.

При этом в организации не смогли подтвердить, что Стерджес и ее знакомый Чарли Роули были отправлены веществом из той же партии, что и Скрипали в Солсбери. Утверждается, что выяснить это невозможно из-за условия хранения образцов, на которые воздействовали влага и окружающая среда.

Полицейские у дома жертвы отравления нервно-паралитическим веществом Чарли Роули в Эймсбери
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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В ответ на это в постоянном представительстве России при ОЗХО отметили, что Лондон использует доклад организации в политических целях, говоря о том, что отравление "Новичком" якобы подтвердилось. Как подчеркнули в постпредстве РФ, "ОЗХО не подтверждала ничего подобного". Также российская сторона отметила, что в последнее время появляется все больше данных, что "Новичок" мог разрабатываться на Западе.

Отравления в Британии

В начале июля 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были госпитализированы в больницу в Эймсбери после "воздействия неизвестного вещества". Стерджес скончалась, а Роули после лечения пришел в сознание. В Скотланд-Ярде заявили, что пострадавшие отравились тем же веществом, что и Скрипали в Солсбери, который находится неподалеку.

В начале марта Британия заявила, что Скрипали пострадали от "боевого отравляющего вещества". Лондон бездоказательно обвинил в его применении Москву и выслал ряд российских дипломатов. РФ не раз подчеркивала, что британская сторона не предъявляет никаких доказательств и отказывается от сотрудничества в расследовании.



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