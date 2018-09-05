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Впервые в ходе РТУ военные медики ЮВО в Абхазии отработали эвакуацию раненных с поля боя на вертолетах Ми-8

Российские военные эвакуировали "раненых" с поля боя в Абхазии

© Фото : Пресс-служба ЮВО
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Ротные тактические учения в войсках ЮВО, в которых задействовано около одной тысячи военнослужащих и 300 единиц военной техники, проводятся с 20 августа по 15 сентября.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали эвакуацию раненых с поля боя на полигоне "Цабал" на вертолетах Ми-8, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев в среду 5 сентября.

Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
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"В ходе практических занятий военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы совершенствовали навыки по розыску и эвакуации раненых, оказанию им первой медицинской помощи и дальнейшей транспортировке условных тяжелобольных на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ в войсковые медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Трехдневные специальные учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Передвигаясь на бронетранспортерах БТР-82АМ, мотострелки ведением огня из пулеметов и автоматов, а также с подрывом мин создавали экстремальную обстановку.

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Обучение медперсонала базы проводилось с развертыванием передвижного полевого госпиталя и применением военнослужащими различных современных средств медицинской помощи и реанимации, таких как дефибриллятор ДФР-02 и прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР "Тритон". Ежедневно отрабатывались более 10 нормативов по оказанию доврачебной помощи.

"По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в практику боевой подготовки мотострелковых подразделений были включены тактико-специальные учения родов войск и специальных войск для проведения их в едином замысле двусторонних ротных тактических учений", — проинформировал Астафьев.

Ротные тактические учения в войсках ЮВО проводятся в Абхазии с 20 августа по 15 сентября. В них принимают участие около одной тысячи военнослужащих базы, задействовано более 300 единиц военной техники.



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