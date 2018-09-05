18:54 05 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.46
  • EUR79.14
Поиск
Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне

Киселев: Вышинского гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения

© Sputnik . Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (86)
20 0 0

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал госпитализированного на Украине руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского узником совести.

"Наш друг и коллега Кирилл Вышинский – типичный узник совести. Журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность. Абсурдные обвинения в госизмене означают угрозу лишения свободы до 15 лет и конфискацию имущества", — заявил Киселев РИА Новости.

"Уверен, что международные организации, в частности Amnesty International, могут поддержать Кирилла активнее", — добавил он.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области (6 августа 2018). Украина
© Sputnik . Stringer
Вышинского госпитализировали из зала суда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян охарактеризовала решение суда это как "решение в духе "европейских ценностей по-украински" и заявила, что агентство продолжит бороться за скорейшее освобождение Вышинского.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (86)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мурат Гассиев перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии
    В десятке

    Российский боксер Мурат Гассиев занял шестое место в августовском рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

  • Насколько Бакинский олимпийский стадион готов к матчам УЕФА
    Финишная прямая

    Как Бакинский олимпийский стадион готовится принять матчи Лиги наций, смотрите на видео Sputnik Азербайджан.

  • Люди на площади Республики перед выборами в НС (1 мая 2018). Еревaн
    Найди отличия

    Полиция Армении выяснила, что в Ереване проживают люди, у которых одинаковые имена, фамилии, отчества, а также годы и дни рождения.

  • Вантовый мост в Риге перед ремонтом
    Что скрывает символ

    Рижская мэрия прикрыла полуразвалившуюся лестницу на Вантовом мосту сеткой с символикой столетия Латвии. Бюро столетия Латвии недовольно.

  • Погранпереход Адутишкис - Мольдевичи
    Ни проехать, ни пройти

    Таможенная служба Литвы сообщила о временном закрытии ряда контрольно-пропускных пунктов со стороны Калининградской области.

  • Pavel Filip
    Премьер в шоке

    Глава правительства Молдовы проинспектировал одну из кишиневских больниц. Увиденное в VIP-палате потрясло премьера.

  • Археологические раскопки. Архивное фото
    Глубокая древность

    Археологи Таджикистана обнаружили древний город в 85-ти километрах к югу от Душанбе - находка может относиться к периоду Кушанского царства.

  • Пресс-конференция Эктора Купера перед матчем Узбекистан-Сирия
    Чуда не ждите!

    Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер рассказал о подготовке к предстоящему товарищескому матчу с Сирией.

  • Наручники на флаге Эстонии
    Шпионские страсти

    В Эстонии задержали офицера Сил обороны и его отца по подозрению в передаче секретной информации Генштабу России.

  • Мурат Гассиев перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии
    В десятке

    Российский боксер Мурат Гассиев занял шестое место в августовском рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

  • Насколько Бакинский олимпийский стадион готов к матчам УЕФА
    Финишная прямая

    Как Бакинский олимпийский стадион готовится принять матчи Лиги наций, смотрите на видео Sputnik Азербайджан.

  • Люди на площади Республики перед выборами в НС (1 мая 2018). Еревaн
    Найди отличия

    Полиция Армении выяснила, что в Ереване проживают люди, у которых одинаковые имена, фамилии, отчества, а также годы и дни рождения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лишающие дара речи: самые яркие девушки Венецианского кинофестиваля
Репетиция ансамбля Ингушетия
"Ингушетия" не для посторонних: кадры репетиции перед концертом в Сухуме
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Как влияет бытовая техника на человека

Соцсети

Sputnikabkhazia