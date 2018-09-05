Киселев: Вышинского гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал госпитализированного на Украине руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского узником совести.

"Наш друг и коллега Кирилл Вышинский – типичный узник совести. Журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность. Абсурдные обвинения в госизмене означают угрозу лишения свободы до 15 лет и конфискацию имущества", — заявил Киселев РИА Новости.

"Уверен, что международные организации, в частности Amnesty International, могут поддержать Кирилла активнее", — добавил он.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

© Sputnik . Stringer Вышинского госпитализировали из зала суда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян охарактеризовала решение суда это как "решение в духе "европейских ценностей по-украински" и заявила, что агентство продолжит бороться за скорейшее освобождение Вышинского.