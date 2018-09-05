Российская авиация атаковала объекты террористов в Сирии

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Самолеты ВКС России нанесли во вторник удары по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийской провинции Идлиб, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них, передает РИА Новости.
Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.
Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами.
Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.
Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.