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Ситуация в Сирии

Российская авиация атаковала объекты террористов в Сирии

© Sputnik . Михаил Воскресенский
Новости
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Удары наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнули в Минобороны РФ.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Самолеты ВКС России нанесли во вторник удары по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийской провинции Идлиб, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетный удар по Сирии. Архивное фото
© AP Photo. Hassan Ammar
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По его словам, два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них, передает РИА Новости.

Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



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