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Хаджимба посетил исторические места Сирии

Абхазская делегация посетила древние святыни Сирии

пресс-служба президента Абхазии
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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (7)
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа и членов официальной делегации посетил исторические места Сирийской Арабской Республики 5 сентября, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Абхазская делегация посетила Мечеть Омейядов. Президенту и членам делегации Республики Абхазия рассказали об истории мечети. Рауль Хаджимба оставил памятную запись в Книге почета, пожелав народу Сирии мира и спокойствия.

Хаджимба посетил исторические места Сирии
пресс-служба президента Абхазии
Хаджимба посетил исторические места Сирии

Глава государства также посетил ряд исторических зданий в историческом центре Дамаска, а также пообщался с жителями Сирии.

Президент посетил город Саедная, где расположен один из старейших и крупнейших в мире женских монастырей – Монастырь Девы Марии.

Настоятельница монастыря и епископ Сирии отец Лука приветствовали Рауля Хаджимба. Они отметили, что для них является большой честью принимать высокого гостя. Президенту рассказали об истории монастыря.

"Для нас высокая честь, что вы сегодня находитесь здесь. Сотни приветствий вашему народу. Это место – второе по значению после Иерусалима место христианского паломничества. Сюда приезжают разные люди, и христиане, и мусульмане. Добро пожаловать на эту священную землю", — отметили они в приветственных словах.

Хаджимба посетил исторические места Сирии
пресс-служба президента Абхазии
Хаджимба посетил исторические места Сирии

Президент отметил, что делегация Республики Абазия рада находиться в этом священном месте.

"У Сирии древнейшая история, здесь сплетены религии, которые живут в мире и добре. У Абхазии также есть славные страницы истории, связанные с христианством. Мы также боролись за свою свободу, сегодня борется Сирия. Дай Бог, чтобы все сложилось так, как этого хочет народ Сирии", — приводит слова глава государства Авидзба.

Хаджимба посетил исторические места Сирии
пресс-служба президента Абхазии
Хаджимба посетил исторические места Сирии

Президент по приглашению принимающей стороны также посетил город Маалула, где расположен женский монастырь Святой Феклы Равноапостольной.

4 сентября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В первый день визита состоялась встреча Рауля Хаджимба и Башара Асада, на которой главы государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (7)


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