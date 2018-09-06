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Ротные тактические группы российской военной базы ЮВО в Абхазии

Военнослужащие ЮВО в Абхазии уничтожили штурмовой десант "противника"

© Фото : пресс-служба ЮВО
Новости
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Главной задачей штурмотряда противника было сорвать снабжение РТГр и совершить диверсионно-террористические акты, чтобы создать панику среди местного населения.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на учениях уничтожили штурмовой десант условного противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа полковник Вадима Астафьева.

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"Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках двустороннего ротного тактического учения уничтожил штурмовой десант условного противника, высадившийся в тылу подразделений соединения", — сказал он.

Противник по замыслу одного из эпизодов учений с помощью транспортных вертолетов Ми-8 доставил на полигон "Нагвалоу"  спецгруппу на высоту в районе путей доставки материальных средств ротной тактической группе (РТГр) базы.

Астафьев добавил, что главной задачей штурмотряда противника было сорвать снабжение РТГр и совершить диверсионно-террористические акты, чтобы создать панику среди местного населения. В роли десантников условного противника выступали военнослужащие разведывательных подразделений соединения.

Мотострелки базы на современных бронетранспортерах БТР-82АМ блокировали условного противника и сковали его силы боем. Далее, подошедшие в район боя танки Т-72Б3 уничтожили укрепившийся десант огнем из 125-мм орудий.

Ротные тактические учения в Абхазии проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие свыше 1 тысячи военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники.



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