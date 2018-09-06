Россия возобновит производство самого большого в мире самолета-амфибии

"Альбатрос" — крупнейший в мире самолет-амфибия, представляет собой "летающую лодку", выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Производство самого большого в мире самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" планируют возобновить в России, сообщает РИА Новости. Sputnik Пробивает бронежилеты: новую снайперскую винтовку из России оценили в США

А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) — крупнейший в мире самолет-амфибия. Его разработали как замену Бе-12 (советский противолодочный самолет-амфибия). Максимальная взлетная масса А-40 — 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса.

"Альбатрос" представляет собой "летающую лодку", выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением.

Над проектом работает Объединенная авиастроительная корпорация, которая сообщила о планах в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018".

Гидроавиасалон проходит 6-9 сентября в Геленджике. Мероприятие проводится раз в два года на территории аэропорта и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева". Организатор Гидроавиасалона — Минпромторг, устроитель — ОАК.