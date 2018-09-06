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Самолет-амфибия А 40 (Альбатрос), самолет-амфибия Бе -200 и самолет-амфибия Бе-12. (сверху вниз) в полете.

Россия возобновит производство самого большого в мире самолета-амфибии

© Sputnik . Роман Денисов
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"Альбатрос" — крупнейший в мире самолет-амфибия, представляет собой "летающую лодку", выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Производство самого большого в мире самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" планируют возобновить в России, сообщает РИА Новости.

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А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) — крупнейший в мире самолет-амфибия. Его разработали как замену Бе-12 (советский противолодочный самолет-амфибия). Максимальная взлетная масса А-40 — 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса.

"Альбатрос" представляет собой "летающую лодку", выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением.

Над проектом работает Объединенная авиастроительная корпорация, которая сообщила о планах в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018".

Гидроавиасалон проходит 6-9 сентября в Геленджике. Мероприятие проводится раз в два года на территории аэропорта и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева". Организатор Гидроавиасалона — Минпромторг, устроитель — ОАК.



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