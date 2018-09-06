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Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы

ВОЗ рассказала, из-за чего здоровье 1,4 миллиарда человек будет под угрозой

© Depositphotos / Sudok1
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Исследование опубликовано в журнале The Lancet Global Health в преддверии третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, которое состоится 27 сентября в Нью-Йорке.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Недостаток физической активности, по оценкам специалистов из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), может в будущем стать причиной возникновения у 1,4 миллиарда людей сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, рака груди и толстой кишки, сообщает РИА Новости.

Доктор Регина Гутхольд, ведущий автор исследования отмечает, что более четверти взрослых людей ведут недостаточно активный образ жизни. И такая тенденция все еще сохраняется.

С 2001 по 2016 год жители западных стран с высоким уровнем дохода, а также Латинской Америки и Карибского бассейна стали уделять меньше времени физической активности.

Согласно рекомендациям ВОЗ, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут интенсивным.

Опрос, проведенный среди людей старше 18 лет, охватил 1,9 миллиона человек из 168 стран.



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