Вышинский указал на нарушения во время рассмотрения заявления защиты

Накануне журналист был госпитализирован из зала суда после ходатайства о его медосмотре в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья. В четверг началось заседание Херсонского городского суда об избрании меры пресечения Вышинскому, судья объявил перерыв до 13:00.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что Херсонский городской суд допустил грубые нарушения во время рассмотрения заявления об отводе судьи, который председательствовал на заседании по продлению ареста журналиста, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Киселев: Вышинского гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения

Накануне журналист был госпитализирован из зала суда после ходатайства о его медосмотре в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья. После его осмотра заседание было продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование журналиста. Защита заявила отвод судье, однако заседание по рассмотрению отвода состоялось также в четверг и не было удовлетворено. Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что ему стало известно о заседании после его начала.

"Вчерашнее заседание по рассмотрению ходатайства моего адвоката (заявления об отводе судьи – ред.) проходило с грубейшими нарушениями процессуального кодекса, когда секретарь просто сфальсифицировал данные о вызове моих адвокатов на заседание", — сказал Вышинский на заседании, которое транслировал херсонский телеканал "Скифия" на своей странице в Facebook.

Выслушав мнения сторон, судья объявил перерыв до 13:00.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября.