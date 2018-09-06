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Белый дом

Белый дом ищет предателя после публикации статьи в The New York Times

CC BY-SA 3.0 / Zach Rudisin / White House South side and gardens
Новости
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В материалы New York Times некий анонимный источник из администрации президента жалуется на сложности работы с нынешним президентом и сообщает, что зачастую приходится противостоять Трампу и справляться с его непредсказуемым поведением.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что газета New York Times дискредитирует президента США Дональда Трампа и должна извиниться перед ним, пишет РИА Новости. 

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© Sputnik . Сергей Гунеев
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В среду в газете New York Times появилась публикация некоего анонимного источника из администрации президента, который жалуется на сложности работы с нынешним президентом и сообщает, что зачастую приходится противостоять Трампу и справляться с его непредсказуемым поведением.

"Мы разочарованы, но не удивлены, что газета решила опубликовать эту жалкую, безрассудную и эгоистичную редакцию. Это очередное дно так называемой "авторитетной газеты", и она должна извиниться, как она сделала после (президентских. — Прим. ред.) выборов за свое катастрофическое освещение (предвыборной. — Прим. ред.) кампании Трампа. Это еще один пример согласованных усилий либеральных СМИ по дискредитации президента", — говорится в заявлении Сандерс.

Она отметила, что Трамп изложил "смелую и амбициозную повестку дня", "выполняет данные им обещания", а "его достижения менее чем за два года поразительны", при этом Сандерс посоветовала уйти в отставку "трусу", который выступил источником публикации.

"Человек, стоящий за этой статьей, предпочел обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента США. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и свое эго выше воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку", — резюмировала пресс-секретарь.

Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.



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