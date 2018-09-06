Симоньян рассказала о новом пресс-секретаре Медведева

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала своего заместителя Олега Осипова человеком редкой порядочности и журналистом высшего класса и поздравила его с назначением на должность пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает РИА Новости.

Симоньян рассказала, что работала с ним в кремлевском пуле, а последние четыре года он был первым заместителем главного редактора в МИА "Россия сегодня".

"За столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю. И, кстати, чинопочитания тоже не было никогда. Олег всегда держался независимо, за что его и уважают. В общем, поздравляю и Олега, и правительство с отличным решением!" — отметила она.

На посту пресс-секретаря Осипов сменит Наталью Тимакову, которая переходит на работу во Внешэкономбанк. Он поблагодарил Медведева за оказанное ему доверие, а также выразил благодарность Тимаковой за поддержку и за готовность ввести в курс дела.