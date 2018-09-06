Вышинский назвал причину своего ареста

Ранее в четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назвал продление своего ареста Херсонским судом пиар-акцией украинских властей накануне выборов в стране, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Вышинскому продлили арест еще на 60 дней

"Ответ очевиден. Выборы скоро, а предоставить избирателю нечего. Кроме войны, власть не предлагает других решений конфликта на Донбассе. Коммуналка — заоблачная, гривна падает, украинцы выезжают в ЕС и РФ на заработки", — заявил Вышинский интернет-изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос о причинах его задержания.

Вышинский считает, что власти Украины пытаются продемонстрировать избирателю какие-то достижения.

"Парад, суета вокруг автокефалии, попытка освободить или обменять осужденных в РФ граждан Украины. Набор скудный, но на безрыбье…", — приводит слова издание слова Вышинского.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.