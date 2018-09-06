Британия с союзниками рассмотрит расширение антироссийских санкций

Великобритания запросила проведение встречи Совета Безопасности ООН в связи с появлением новых данных в расследовании покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Встреча прошла в четверг вечером.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что Великобритания рассмотрит вопрос расширения санкций против России в связи с новой информацией по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает РИА Новости.

"Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего", — сказала Пирс.

Франция, ФРГ, США и Канада сделали совместное заявление, которое распространила пресс-служба правительства Германии.

© REUTERS / Metroplitan Police Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля

Они согласились с выводами Лондона, что подозреваемые по делу Скрипалей являются сотрудниками ГРУ. Страны заявили, что провели "масштабную коллективную высылку тайных агентов разведки" и тем самым пресекли их деятельность. Кроме того, в заявлении отмечается, что операция по отравлению россиян "с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне".

Небензя ответил

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Москва не услышала на заседании Совбеза ничего убедительного, проливающего свет на запутанный инцидент со Скрипалями.

"В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, об их тренировках по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль", — сказал дипломат.

При этом Небензя заявил, что Лондон не собирается доводить до конца расследование дела Скрипалей. Постпред пояснил коллегам в Совбезе, что "в России очень популярна шутка про "неуловимого Джо".

"Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представители двух таких "неуловимых Джо", которые якобы действовали по указке из Москвы", — заявил Небензя.

© Sputnik . Алекс Макнотон Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Он отметил, что очередной акт спектакля в Совбезе столь же надуман и притянут за уши, как и предыдущие.

"Наши британские коллеги заняли очень удобную позицию: приговор вынесен, виновные — Россия — объявлены. Настоящие имена подозреваемых неизвестны. Зато якобы известно, что они сотрудники ГРУ. Как это можно определить без имен — для нас большая загадка", — сказал российский постпред.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.