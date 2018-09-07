Вооруженные силы России проводят масштабные учения в Средиземном Море

Впервые в истории современной России проходят учения группировки сил Военно-морского флота и Военно-космических сил России в Средиземном море. В учениях также участвуют Силы специального назначения РФ.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Двадцать шесть боевых кораблей и судов ВМФ России совместно с подразделениями российских Сил специальных операций отработали комплексные задачи в рамках учений в Средиземном море, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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В период с 1 по 8 сентября в Средиземном море впервые в истории современной России проходит совместное учение группировки сил ВМФ и ВКС России. В мероприятии задействовано 26 боевых кораблей и судов ВМФ России, включая две подводные лодки, а также самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ. Флагманом группировки является ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов".

"Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации выполнили задачи по переброске сил и средств ССО на различные операционные направления, отработали мероприятия по противодействию диверсантам в районах базирования группировки кораблей ВМФ России", — сказано в сообщении.

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Одним из элементов проведения учений подразделений ССО с морской пехотой, корабельной группировкой и силами морской авиации ВМФ была отработка задач по подготовке района высадки морского десанта, противодействию пиратству на море и освобождению заложников. Также в ходе учений подразделения ССО выполнили задачи по защите боевых соединений и береговых сооружений от диверсионно-разведывательных групп и защите входного фарватера в морскую гавань от скрытого минирования подводными диверсантами.

Непосредственное руководство учениями осуществляет главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Иванович Королев.

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К учениям в Средиземном море привлечены корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации. Черноморский флот представлен восемнадцатью боевыми кораблями, в том числе новейшими фрегатами "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль "Вышний Волочек".