Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране, сообщает РИА Новости.
"Оставшиеся группировки экстремистов (в Сирии) в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия", — сказал Путин.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.