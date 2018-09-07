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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым

Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
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Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции
© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
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"Оставшиеся группировки экстремистов (в Сирии) в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия", — сказал Путин.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Теги:
провокации, Сирия, Россия


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