В День Абхазии: ТПП республики заключила соглашение с ремесленниками Сирии

Подписание состоялось в официальный день открытия юбилейной 60-й международной универсальной ярмарки в Дамаске, на которой Абхазию представляет ТПП республики, входящая в состав официальной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава и председатель "Союза ремесленников САР" Нажи аль Хадуа подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, об этом сообщается на сайте ТПП Абхазии.

Подписание состоялось в официальный день открытия юбилейной 60-й международной универсальной ярмарки в Дамаске, на которой Абхазию представляет ТПП республики, входящая в состав официальной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба.

"В рамках встречи принимающая сторона обратилась к президенту ТПП Абхазии с просьбой организовать в республике специализированную ярмарку для презентации продукции ремесленников САР", — говорится в официальном сообщении.

© Фото : Сайт Министерства экономики Республики Абхазия Абхазия и Сирия заключили Соглашение о беспошлинной торговле

Отмечается, что стороны обсудили возможность открытия Торгового дома Сирии в Абхазии, где будет представлен широкий ассортимент сирийской продукции с целью поддержки и содействия в поиске нового рынка и бизнес партнеров на территории республики.

Юбилейная "60-я Дамасская международная универсальная ярмарка" в Сирийской Арабской Республике открылась 6 сентября. Первый день открытия ярмарки был объявлен организаторами "Днем Абхазии".

Абхазский павильон площадью в сто квадратных метров представлен отечественной продукцией и разделен на тематические части: туризм, история и культура, сельское хозяйство и отдел вино-водочной продукции.

"ТПП РА уже второй раз подряд принимает участие в этой выставке в качестве почетных гостей и на официальном уровне. Интерес гостей и участников выставки к нашей экспозиции, как и первый раз, очень высок и все отмечают многообразие и масштабность нашего павильона" — отметила президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.

Ярмарку, и в частности павильон "Республики Абхазия", посетил президент республики, который выступил на церемонии открытия ярмарки с поздравительным обращением. В абхазский павильон он пришел в сопровождении премьер-министра Сирии Имада Хамис.

© Фото : пресс-служба президента Абхазии Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил павильон Республики Абхазия на Дамасской международной ярмарке

Президент осмотрел абхазскую продукцию, представленную на ярмарке, и пожелал всем, кто задействован в организации работы павильона, успехов на юбилейной торгово-промышленной выставке в Дамаске.

Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию. Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Сирия объявила о международном признании Абхазии и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.