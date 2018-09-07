Футболисты "Гудауты" из Новосибирска выиграли чемпионат города

Чемпионат Новосибирска по футболу, в котором клуб "Гудаута" занял первое место, проходил с 15 мая по 2 сентября 2018 года.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольная команда "Гудаута" из Новосибирска выиграла чемпионат города, сказал корреспонденту Sputnik тренер команды Алексей Приходько.

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Алексей Приходько выходец из Абхазии, в Гудауте он начинал свою футбольную карьеру, после он уехал в Новосибирск, где создал футбольную любительскую команду "Гудаута".

"Я вырос в городе Гудаута, волею случая я оказался в Новосибирске, где решил создать команду "Гудаута", и в 2008 году она появилась, в этому году у нас был юбилей – десятилетие", — говорит он.

Футболисты "Гудауты" играют на любительском уровне, рассказал тренер команды. "У нас не профессиональный уровень, никаких фондов заработной платы нет, клуб держится на собственных финансовых вливаниях", — сообщил Алексей Приходько.

В чемпионате Новосибирска по футболу существуют две лиги – высшая и первая. В высшей соревнуются восемь команд. "Это лучшие команды Новосибирска, среди них мы заняли первое место и стали чемпионами", — говорит тренер.

В первой лиге, в которой принимают участие десять команд, также выступает команда "Гудаута-2", где играет молодежный состав клуба, рассказал Алексей Приходько.