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Встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске во время официального визита в Сирию.

Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске

© Фото : пресс-служба Президента Республики Абхазия
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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (13)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске во время официального визита в Сирию, сообщается на официальном сайте президента.

Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
© Фото: пресс-служба президента Абхазии
Рауль Хаджимба и Башар Асад встретились в Дамаске

"Дорогие наши братья, мы гордимся тем, что вы у нас есть. Гордимся тем, что сегодня выстроены отношения, которых абхазский народ ждал долгие годы. Башар аль-Асад сделал мужественный шаг, признав Абхазию. Мы высоко ценим эти решительные действия", — обратился Хаджимба к соотечественникам в Сирии.

Президент отметил, что признание Сирии стало величайшим событием для Абхазии и подчеркнул, что на встрече со своим сирийским коллегой обсуждал развитие отношений двух государств.

"Я не сомневаюсь, что наша дружба будет крепкой на долгие годы, на века", — сказал глава государства.

Председатель Черкесского благотворительного общества Сирии Ридван Бардоко отметил, что визит абхазского президента — большое событие для страны и поблагодарил Хаджимба за помощь, которую в Абхазии оказывают сирийцам.

"Мы благодарны вам за все, что вы сделали для наших людей, которые возвращаются в Абхазию, и им оказывают моральную и материальную поддержку на протяжении кризиса, который охватил нашу страну. Благодаря этому наши соотечественники пребывают там в благоденствии", — сказал он.

Встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске во время официального визита в Сирию.
© Фото : пресс-служба Президента Республики Абхазия
Встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске во время официального визита в Сирию.

 

Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию. Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Сирия объявила о международном признании Абхазии и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (13)


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