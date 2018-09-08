Рауль Хаджимба почтил память Уалида Маршан

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 7 сентября возложил цветы к могиле генерала сирийской армии Уалида Маршан, сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

Глава государства также встретился с семьей Уалида Маршан.

"Мы благодарим Президента Башра Асада за то, что в качестве независимого государства была признана земля наших предков. Для нас великая честь, господин президент и господа члены делегации, что вы сегодня здесь. Безусловно, мне сложно высказать то, что происходит у меня в душе, чтобы выразить свою благодарность и гордость", — сказал сын Уалида Маршан Халид.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к могиле генерала сирийской армии Уалида Маршан © Фото : пресс-служба президента Абхазии

Президент Абхазии во время встречи с семьей Уалида Маршан © Фото : пресс-служба президента Абхазии

Президент Абхазии во время встречи с семьей Уалида Маршан © Фото : пресс-служба президента Абхазии 1 / 3 © Фото : пресс-служба президента Абхазии Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к могиле генерала сирийской армии Уалида Маршан

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Рауль Хаджимба и Халид Маршан обменялись памятными подарками, после чего состоялась беседа Президента с семьей Маршан. Жансет Казанба, вдова генерала Уалида Маршан, депутат Народного Собрания Сирии рассказала Президенту о том, как после гибели двоих своих сыновей основала общественную организацию по поддержке матерям сыновей, погибших во время военных действий. Постепенно движение приобретало все более широкий масштаб, и сегодня Жансет Казанба возглавляет парламентский Комитет по делам матерей погибших на войне.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

Сирия объявила о международном признании Абхазии и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.