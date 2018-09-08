Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Северокорейский президент Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить с визитом Россию. Согласование времени и места визита будет проводиться по дипломатическим каналам, заявила в субботу спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / KCNA На Lada Priora: Ким Чен Ын отдал предпочтение российскому автопрому

"Он сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ, и свое желание. Он сказал, что не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита. Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом РФ, как в двустороннем плане мы должны обсудить стратегию и перспективы нашего сотрудничества, так, конечно, я бы хотел обсудить целый ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня", — сказала она журналистам.