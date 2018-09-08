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Глава КНДР Ким Чен Ын

Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Глава КНДР желает обсудить с президентом РФ стратегию и перспективы двустороннего сотрудничества и ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня.

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Северокорейский президент Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить с визитом Россию. Согласование времени и места визита будет проводиться по дипломатическим каналам, заявила в субботу спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Лидер северной Кореи Ким Чен Ун
© REUTERS / KCNA
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"Он сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ, и свое желание. Он сказал, что не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита. Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом РФ, как в двустороннем плане мы должны обсудить стратегию и перспективы нашего сотрудничества, так, конечно, я бы хотел обсудить целый ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня", — сказала она журналистам.

Матвиенко сообщила также, что лидер КНДР подтвердил важную роль РФ в урегулировании корейской проблемы.

"Он (Ким Чен Ын) подчеркнул, что Россия играет крайне важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы корейского полуострова. Что наши подходы и подходы главы государства Северной Кореи совпадают", — сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко провела в субботу встречу с лидером КНДР.



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